Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над "Уфой" (1:0) в Кубке России, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Хочется отметить победу на флажке. Многие игроки получили игровую практику.
- ЦСКА допускает много детских ошибок в обороне, особенно в первом тайме. С чем это связано?
- Это футбол. В Лиге Европы с "Ференцварошем" у нас было достаточно выиграть игру, но мы ее проиграли. Сегодня достаточно моментов было у наших ворот. Фортуна повернулась в нашу сторону. Надеюсь, что после таких матчей будет прерываться серия, которая у нас была.
- В концовке выпустили основных игроков. Можно ли сказать, что Кубок снова стал важным турниром для ЦСКА?
- Нет, ну здесь скорее речь идет о том, что лучше выйти и сыграть 30 или 65 минут, чем провести тренировку в таких условиях. Поэтому были осознанные замены, чтобы усилить игру. И нельзя говорить, что в предыдущие годы мы плохо относились к кубку. Мы обходились теми футболистами, которые у нас есть. С той же "Тюменью", например.
- Судя по заменам, не хотели доводить дело до дополнительного времени и пенальти? Большой рывок ЦСКА сделал.
- Конечно, не хотели. Все понимают, что это дополнительная нагрузка. Что касается второго тайма: чтобы у тебя было больше сил на конец матча, нужно играть более умно, в контроль мяча, не обострять в простых ситуациях, что мы делали.
- Почему Влашич вышел на левый фланг атаки?
- Нам показалось, что у "Уфы" есть пространство в этой зоне, поэтому мы решили его выпустить туда. Поэтому Влашич туда и вышел.
Гончаренко: фортуна повернулась в нашу сторону
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