В матче 1\8 финала Кубка России "Зенит" обыграл "Томь" со счетом 4:0.
Кубок России
1/8 финала
Голы: Смольников, 13, Сутормин, 56, Ерохин, 66, Шатов, 81
"Зенит": Васютин, Смольников, Ракицкий (Прохин, 73), Осорио, Жирков (Караваев, 57), Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак (Азмун, 75), Краневиттер.
"Томь": Сиукаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев, Шурыгин, Казанков (Леонов, 84), Шалаев (Андреев, 73), Калинский, Сасин (Мануйлов, 62), Плетнев, Тлупов.
Предупреждения: Казанков, 40
"Зенит" разгромил "Томь" в Кубке России
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