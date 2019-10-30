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Глушаков: "Ахмат" занимает не свое место, мы должны это исправить

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков поделился мнением о положении команды в турнирной таблице. После 14 туров грозненцы занимают 15-е место.

"Ахмат" бывает то в конце, то в середине турнирной таблицы. Но плотность в чемпионате очень высокая: две игры выиграл – и поднялся на шестое место, а если эти же два матча проиграл – уже предпоследнее, болтаешься где-то в конце. Но мы должны это исправить, сейчас занимаем не своё место.

Почему "Ахмату" так тяжело даются голы? Это всё психологические вещи – просто не получается выиграть. Тем более когда мы создаём, но не реализуем моменты. Турнирная таблица давит на атакующих футболистов, да и на всю команду. Поэтому все иногда торопятся или перегорают. Поэтому и реализация хромает: хотим всё сделать побыстрее. Но матч с "Лучом" должен нас раскрепостить, всё-таки мы много забили, должны почувствовать уверенность. У нас получалась комбинационная игра, должны были забивать больше пяти. Так что нам есть над чем работать", - цитирует Глушакова "Чемпионат".


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Теги: Глушаков Ахмат Луч
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