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Глушаков: я везде забивал, но в нашем Кубке - никогда

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал матч 1\8 финала Кубка России с "Лучом".
Фото: Sport24
"Сегодня был не только мой первый мяч за "Ахмат", но и первый в Кубке России. Я везде забивал: и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, а в нашем Кубке – никогда. Но перед игрой на это внимания не обращал — командный результат важнее. Вспомнил уже сейчас, в раздевалке.

Что касается второго гола, то в такие моменты нет времени думать. Мяч ещё летел, и я понял: "Надо бить". Вратарь выбил мяч, время посмотреть, где он находится, у меня было. Бил первым касанием, потому что другого момента не было бы: меня могли накрыть, а голкипер — вернуться в ворота. Принял самое правильное решение, оно ведь принесло плоды. Главное в таких моментах – точно по мячу попасть. Но и сила тоже нужна.

Празднование гола? Я показал, что всё плохое ушло. Последний мяч я забивал как раз в Грозном, играя за "Спартак". А потом долго не мог забить. Вокруг меня было что-то плохое, а этим жестом показал: «Надеюсь, всё плохое ушло. Я словно обновился", - цитирует Глушакова "Чемпионат".


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Теги: Глушаков Ахмат Луч
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