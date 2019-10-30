Александр Васютин: сейчас после игры с "Томью" небольшое опустошение

"Состав мы узнали перед игрой на собрании. Всё в рабочем режиме. Все готовятся одинаково. Сейчас после игры небольшое опустошение, как это обычно бывает, потому что постоянно сфокусирован. Может быть, работы не так и много, но энергетически это непросто. Да, я слышал, как вираж заряжал мое имя и фамилию. Спасибо большое, очень приятно", — цитирует Васютина клубная пресс-служба.
Интервью Александра Васютина после дебюта в официальном матче ?#ЗенитТомь pic.twitter.com/W9hZc0MLKI— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 30, 2019