Александр Васютин: сейчас после игры с "Томью" небольшое опустошение

Интервью Александра Васютина после дебюта в официальном матче ?#ЗенитТомь pic.twitter.com/W9hZc0MLKI — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 30, 2019

Голкипер "Зенита" Александр Васютин — о матче с "Томью" (4:0) в 1/8 финала Кубка России."Состав мы узнали перед игрой на собрании. Всё в рабочем режиме. Все готовятся одинаково. Сейчас после игры небольшое опустошение, как это обычно бывает, потому что постоянно сфокусирован. Может быть, работы не так и много, но энергетически это непросто. Да, я слышал, как вираж заряжал мое имя и фамилию. Спасибо большое, очень приятно", — цитирует Васютина клубная пресс-служба.