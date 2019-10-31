"Дюпинатор". "Рубин" показал своего вратаря в образе киборга в день премьеры "Терминатора-6"

"Рубин" представил голкипера Юрия Дюпина в образе героя популярной голливудской франшизы "Терминатор".

Казанцы в твиттере опубликовали анимацию, на которой изобразили вратаря в виде известного во всем мире человекоподобного киборга."Дюпинатор ? Терминатора. Hasta la vista, Шварценеггер", — написала пресс-служба "Рубина".Напомним, сегодня, 31 октября в России состоится премьера шестой части фантастического боевика под названием "Темные судьбы".Sport24https://sport24.ru/news/football/2019-10-31-dyupinator-rubin-pokazal-dyupina-v-obraze-izvestnogo-kiborga-v-den-premyery-terminatora-6