Билеты на концерт Therr Maitz входят в стоимость билетов на матч против московского ЦСКА, отмечается на официальном сайте "Зенита".
На счету Therr Maitz успешные выступления на лучших площадках и крупнейших фестивалях, масштабные гастрольные туры по всей России и странам ближнего зарубежья, бесчисленное количество публикаций в СМИ, а также эфиры на самых рейтинговых радиостанциях и телеканалах страны.
На арене "Зенита" перед игрой с ЦСКА выступит Therr Maitz
Концерт пройдет в чаше главного стадиона Санкт-Петербурга 2 ноября перед матчем с ЦСКА и начнется в 18:00.
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