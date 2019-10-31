"Ростов" сыграет со "Спартаком" в серой форме. Москвичи — в красной

"Ростов" и "Спартак" определились с комплектами формы на матч 1/8 финала Кубка России.

Со «Спартаком» сыграем в серой форме. Хозяева в традиционных красно-белых цветах ??



Ждете матч ? pic.twitter.com/1NJVgSIe6V — Football Club Rostov (@rostovfc) October 31, 2019

Ростовчане выйдут на игру в серых футболках и темно-синих шортах. Московская команда сыграет в красных майках и белых трусах.Встреча "Спартак" — "Ростов" состоится сегодня на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 19:30 по московскому времени. В 1/16 финала москвичи обыграли КАМАЗ (2:1), а ростовский клуб победил "Мордовию" (2:0).В последнем матче команд в РПЛ в Москве "Ростов" обыграл "Спартак" со счетом 1:0.