Защитник "Уфы" Данил Круговой получил травму в матче 14-го тура РПЛ с "Тамбовом" (0:3) и по этой причине не был включен в заявку на матч 1/8 финала Кубка России против ЦСКА, утверждает Sport24.
Сроки восстановления игрока составят от одной до трех недель.
Из-за повреждения футболист не сможет принять участие в двух ближайших матчах молодежной сборной России в отборочном раунде к Евро-2021 с Латвией (15 ноября) и Сербией (19 ноября).
В этом сезоне Круговой провел за "Уфу" семь встреч (шесть — в РПЛ и одну — в Кубке России).
Круговой из-за травмы пропустит матчи молодежной сборной с Латвией и Сербией
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