"Спартак" посоветовал болельщикам пить горячий чай и взять вторую половину на игру "Ростовом"

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? Идете на матч? Одевайтесь теплее! ? Сегодня красно-белые примут на своем поле «Ростов» в рамках 1/8 финала Кубка России. Начало – в 19:30. ? На время игры синоптики обещают отрицательную температуру, но разве это повод пропустить матч любимой команды? ? ? Собрали для вас несколько советов, как не замерзнуть на трибунах ? ? Одевайтесь теплее. Пора сказать, пуховикам, шарфам и шапкам, что настало их время. Если хотите при этом быть в цветах любимой команды, загляните в наш магазин - @fcsm_official_store ? ? Пейте горячий чай. На всех трибунах «Открытие Арены» есть фудкорты, где можно легко приобрести согревающие напитки. Рекомендуем не брать с собой термос на стадион, его придется сдать в камеру хранения. ? ? Возьмите с собой вторую половинку. Будет возможность попасть на экраны стадиона вместе с Kiss Cam и согреть друг друга поцелуем. Kiss Cam начинает работать за 20 минут до стартового свистка! Билеты на матч для себя и своих близких можно купить по ссылке в шапке профиля. ? ? Горячо поддерживайте команду. Тогда никакой мороз не страшен! ? ??До встречи на трибунах, красно-белые! ? #СпартакРостов #Спартак #силавединстве
"На время игры синоптики обещают отрицательную температуру, но разве это повод пропустить матч любимой команды? Собрали для вас несколько советов, как не замерзнуть на трибунах.
Одевайтесь теплее. Пора сказать пуховикам, шарфам и шапкам, что настало их время. Пейте горячий чай. На всех трибунах "Открытие Арены" есть фудкорты, где можно легко приобрести согревающие напитки. Рекомендуем не брать с собой термос на стадион, его придется сдать в камеру хранения.
Возьмите с собой вторую половинку. Будет возможность попасть на экраны стадиона вместе с Kiss Cam и согреть друг друга поцелуем", — говорится в сообщении москвичей в инстаграме.
Встреча "Спартак" — "Ростов" состоится сегодня, 31 октября, и начнется в 19:30 по московскому времени.