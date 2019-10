"Спартак" посоветовал болельщикам пить горячий чай и взять вторую половину на игру "Ростовом"

View this post on Instagram

? Идете на матч? Одевайтесь теплее! ? Сегодня красно-белые примут на своем поле «Ростов» в рамках 1/8 финала Кубка России. Начало – в 19:30. ? На время игры синоптики обещают отрицательную температуру, но разве это повод пропустить матч любимой команды? ? ? Собрали для вас несколько советов, как не замерзнуть на трибунах ? ? Одевайтесь теплее. Пора сказать, пуховикам, шарфам и шапкам, что настало их время. Если хотите при этом быть в цветах любимой команды, загляните в наш магазин - @fcsm_official_store ? ? Пейте горячий чай. На всех трибунах «Открытие Арены» есть фудкорты, где можно легко приобрести согревающие напитки. Рекомендуем не брать с собой термос на стадион, его придется сдать в камеру хранения. ? ? Возьмите с собой вторую половинку. Будет возможность попасть на экраны стадиона вместе с Kiss Cam и согреть друг друга поцелуем. Kiss Cam начинает работать за 20 минут до стартового свистка! Билеты на матч для себя и своих близких можно купить по ссылке в шапке профиля. ? ? Горячо поддерживайте команду. Тогда никакой мороз не страшен! ? ??До встречи на трибунах, красно-белые! ? #СпартакРостов #Спартак #силавединстве