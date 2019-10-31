Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович прокомментировал выход армейцев в четвертьфинал Кубка России. В матче 1/8 финала турнира ЦСКА со счетом 1:0 обыграл "Уфу" благодаря голу Яки Бийола на 3-й добавленной минуте.
"Всегда приятно добиваться положительного результата. Иногда ты можешь показывать футбол неплохого уровня, но тебе просто не везет — забивает твой оппонент, и все лавры достаются ему. Сейчас же ЦСКА смог дожать "Уфу", забил мяч в самой концовке. Это очень важно для нас. Теперь наши мысли только о предстоящем противостоянии с петербургским "Зенитом".
Очень тяжело для нас сложилась первая половина, в том числе и из-за сложных погодных условий. Совершили очень много ненужных ошибок, но слава богу, что "Уфа" ими воспользоваться не смогла. В перерыве у нас был серьезный разговор, поэтому на вторые 45 минут мы вышли предельно заряженными и сконцентрированными.
Что сказал Виктор Гончаренко после победы над "Уфой"? Я бы не хотел говорить о том, что было в раздевалке и какие темы там затрагивались. Это внутренняя кухня ЦСКА. Так что извините, но данная информация останется только между нами, вам я ничего не скажу", — цитирует Бистровича News.ru.
Бистрович: в перерыве матча с "Уфой" у игроков ЦСКА был серьезный разговор
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»