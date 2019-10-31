"Химки" обыграли "Оренбург" и вышли в четвертьфинал Кубка России

Определился очередной четвертьфиналист Кубка России. Им стал клуб "Химки", который одержал победу над "Оренбургом" - 2:1.



Кубок России



1/8 финала



Голы: Полярус, 1, 21, Деспотович, 50



"Оренбург": Климович — Сиваков (Фамейе, 66), Терехов, Шахов, Радакович, Зотов — Аюпов (Липовой, 84), Черных, Алвеш, Рогич — Деспотович.



"Химки": Хомич — Барков (Конате, 85), Гапон, Почивалин, Данилкин, Филин — Нетфуллин, Корян, Трошечкин, Полярус (Мендель, 58)— Дядюн (Скворцов, 55).



Предупреждения: Почивалин, 15, Алвеш, 25, Дядюн, 28, Терехов, 59, Деспотович, 80, Барков, 81, Трошечкин, 90+1