Известный бизнесмен и болельщик московского "Спартака" Петр Авен прокомментировал победу красно-белых над "Ростовом" (2:1) в матче Кубка России.
"Выиграли, забили два хороших гола. Дубль Ларссона? Я не ждал, приятно удивлен.
Работа Доменико Тедеско? Пока рано говорить. Выиграли у дубля "Ростова". Что будет — посмотрим.
О перспективах состава, мне кажется, очень рано говорить. Нужно подождать как минимум до начала весенней части чемпионата. Пока очень рано говорить", - цитирует Авена Sport24.ru.
Авен: выиграли у дубля "Ростова", поэтому пока рано говорить о работе Тедеско в "Спартаке"
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