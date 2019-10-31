Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча с "Зенитом" в 15-м туре РПЛ. По мнению 22-летнего хорвата, сине-бело-голубые стали еще сильнее в нынешнем сезоне по сравнению с прошлым.
"Перед стартом этого сезона "Зенит" приобрел несколько новых футболистов. Они хорошо выступают в Лиге чемпионов. Думаю, нынешняя команда у них даже лучше, чем в прошлом сезоне", — цитируют Влашича "Известия".
После 14 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками. ЦСКА (26 очков) находится на 5-й позиции.
Матч "Зенит" — ЦСКА состоится 2 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.
Влашич: нынешний "Зенит" даже лучше, чем в прошлом сезоне
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