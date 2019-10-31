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Ребров: не были бы "Спартаком", если бы не пропустили на последних минутах от "Ростова"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров прокомментировал победу над "Ростовом" (2:1) в 1/8 финала Кубка России. 35-летний голкипер провел всю игру в запасе, место в воротах занял Александр Максименко.
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"Прекрасная игра на родном стадионе "Открытие Арена". Не пропусти мы на последних минутах, наверное, не были бы "Спартаком". Без нотки драматургии-никак. Джордану Ларссону явно на пользу пошел приезд его отца.

Болельщики, несмотря на холод и будний день оказали фантастическую поддержку. Спасибо всем, кто пришел и был с нами в этой непростой игре!

Ну а "Спартак" — с победой! Вперед, красно-белые!" — написал Ребров в инстаграме.

"Спартак" вышел в четвертьфинал Кубка России, где встретится с ЦСКА. Матч состоится в марте 2020 года. Армейцы накануне обыграли "Уфу" (1:0).


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Теги: Ребров Спартак Ростов Кубок России
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