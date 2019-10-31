Ребров: не были бы "Спартаком", если бы не пропустили на последних минутах от "Ростова"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров прокомментировал победу над "Ростовом" (2:1) в 1/8 финала Кубка России. 35-летний голкипер провел всю игру в запасе, место в воротах занял Александр Максименко.