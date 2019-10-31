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Букмекеры назвали фаворита Кубка России после матчей 1/8 финала. "Спартака" нет в топ-3

В Кубке России по футболу завершилась стадия 1/8 финала. Аналитики букмекерских контор обновили линию на победителя турнира.

Главным претендентом на трофей, по мнению экспертов, остается "Зенит", на победу которого предлагается ставить за 2.65.

На втором месте в букмекерских списках расположился ЦСКА с коэффициентом 5.50.

Замыкает тройку "Урал", чья победа в турнире котируется за 5.60.

Если Кубок выиграет московский "Спартак", сыграет ставка с коэффициентом 7.00.

Далее следуют "Торпедо" (15.00), "Химки" (20.00), "Ахмат" (22.00) и "Шинник" (35.00).

В 1/4 финала Кубка России сыграют:

"Торпедо" (Москва) — "Химки" (Химки)

"Шинник" (Ярославль) — "Урал" (Екатеринбург)

ЦСКА (Москва) — "Спартак" (Москва)

"Зенит" (Санкт-Петербург) — "Ахмат" (Грозный)

Четвертьфиналы будут сыграны в марте 2020 года, даты и места проведения матчей станут известны позже.

Sport24


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Теги: Кубок России Спартак Зенит ЦСКА Урал
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