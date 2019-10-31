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Логашов: я бы не сказал, что у "Ростова" резервный состав сильно отличается от основного

Защитник "Ростова" Арсений Логашов поделился эмоциями после поражения от "Спартака" (1:2) в матче 1/8 финала Кубка России.

"Гол в раздевалочку могли и "Спартаку" следом забить, был угловой. Могли тоже забить, но так бывает. Прошла передача, по-моему, между ног. Видите, бывает. Надо работать над этим.

В первом тайме у "Спартака" было владение мячом чуть ли не 80%, тяжело ли это? Очень тяжело. Всегда нужно быть внимательным и успевать на эти перестроения. В общем, энергозатратная эта схема, скажем так.

Игра поменялась не только за счет того, что Шомуродов и Байрамян вышли, но и за счет того, что мы перестроились. Стали играть в четыре защитника, стало как-то полегче. "Спартак", видно было, чуть-чуть подсел уже в конце. Мы стали атаковать больше, поэтому удалось забить, и, я думаю, могли еще, но не хватило времени.

Понимали ли, выходя резервным составом, что пройти "Спартак" не так много шансов? Не знаю. Я бы не сказал, что у нас как-то сильно отличается резервный состав от основного. У нас все хорошие футболисты, даже те, кто сегодня играли. Им нужно доказывать, чтобы играть в основе. Поэтому думали, что это, наоборот, нам на руку сыграет", — сказал Логашов Sport24.


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Теги: Логашов Ростов Спартак Кубок России
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