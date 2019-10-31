Карпин наплевал даже на «спартаковскую» принципиальность. Кубок нужен только неудачникам?

"Зенит" уничтожил "Томь", ЦСКА проскочил "Уфу". Как проходил игровой день 1/8 финала
А вот вывеска «Спартак» - «Ростов» очаровывала по всем направлениям. Сбитый лётчик, руководящий одной из лучших команд этого сезона, возвращался к родному клубу, чтобы проверить, насколько справляется ещё не до конца понятный нам Доменико Тедеско.
Увы, полноценного столкновения не получилось. Карпин выкатил резервный состав, оформлять против которого дубль Ларссону было намного легче. На заключительную часть игры вышли лидеры, матч существенно изменился, но этого оказалось мало – «Спартак» удержал победный счёт и пробился в четвертьфинал, где его ждёт противостояние с ненавистным ЦСКА.
А «Ростов», как у нас говорится, сконцентрируется на чемпионате.
Такое отношение к Кубку – норма. Им интересуются только неудачники
Судя по тому, как порой легко наши тренеры «сливают» второсортный турнир, это действительно в порядке вещей. Мы давно уже привыкли и не удивляемся, что Кубок грандов РПЛ не очень-то и интересует. Например, у Гончаренко после «Уфы» удивлённо спрашивали, неужели тренер ЦСКА делает ставку на Кубок в этом сезоне: в кои-то веки белорусский специалист не выставляет дубль.
Причин такого отношения сразу несколько.
Кубок России позволяет попасть в Лигу Европы, которая никому из лидеров и даром не нужна. Лучшие команды в сезоне борются за Лигу чемпионов, а место в ЛЕ получат и в случае неудачи. В прошлом сезоне кто-то из руководства заикался о том, что хорошо бы за победу в Кубке давать путёвки в ЛЧ – но такого нет нигде, и это правильно. Вы ведь не представляете условный курский «Авангард» в Лиге чемпионов?
Кубок России – возможность для средних команд проскочить в Европу, побаловать болельщиков и получить исключительный опыт (при этом «Арсенал» показал, что далеко не все середняки мечтают попасть в ЛЕ и готовы ради этого лезть из кожи вон). Или же хороший повод смазать неудачный сезон, оправдаться перед болельщиками за неудачи в действительно важных турнирах (нынешняя ситуация «Спартака» и ЦСКА). «Ростов» сейчас в замечательной форме и борется не только за место в Лиге чемпионов, но и за первое место РПЛ. Дополнительная нагрузка Карпину не нужна вообще: на данный момент у нас есть одно исключение в лице «Зенита», который может позволить себе настолько глубокую ротацию, чтобы Кубок не мешал основному турниру.
В прошлом сезоне дополнительно сказался жёсткий регламент: в 1/4 и полуфиналах команды провели по две игры. Изначально было понятно, что идея совершенно ни к чему, но всё-таки попробовали. И молчаливо (этот момент вообще не обсуждался) вернули старый формат турнира.
На даже при нём у Карпина не такая длинная скамейка, плюс серьёзные планы на вторую часть чемпионата. Его можно понять, но понимать стоит и другую сторону – на центральную игру не первой стадии Кубка один из лидеров лиги взял и привёз резервный состав. Здорово, наверное, болельщикам «Спартака» было на морозном «Открытии» понять, что их грандиозные планы на игру провалились.
Возникает резонный вопрос – зачем нам вообще такой турнир?
Наши команды привыкли много отдыхать, но проблема не только в этом
В той же Англии и правда проводят гораздо больше матчей. Игрой после двух дней на третий там никого не удивишь, а boxing day не торопятся отменять. В АПЛ нет своего Юрия Сёмина, который выступает, лишь только кто-то задумается провести лишнюю игру среди недели. Только вот есть пара но.
Во-первых, в массе матчей теряются даже английские составители календарей. «Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Кубка лиги и узнал, что должен играть против «Астон Виллы». Только в то же самое время красные будут выступать на клубном ЧМ в Катаре. Зимой у английских команд настоящее безумие с календарём, но позволить себе они ему могут за счёт большего числа игроков – английские команды намного богаче. У нас, конечно, нет и близко таких условий, но надо понимать, что перетягивать тоже не стоит.
Во-вторых, в РПЛ можно было бы проводить больше игр (и в куда более спокойном режиме играть Кубок), если бы не климатические условия. Зимой мы в футбол играть не любим и не хотим (и правильно), но что поделать, если лето уходит под международные турниры? Играть без сборников? Так и получается, что Кубок нельзя поставить для команд комфортнее.
Уже тысячу раз обсуждали, но к Чемпионату мира надо было строить стадионы с крышами. Да, так вышло бы гораздо дороже, но мы бы решили ключевую проблему российского футбола на долгие годы вперёд. Хотя что говорить, если в Екатеринбурге, оказывается, забыли про зиму и сделали комментаторские позиции на свежем воздухе.
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Прагматичность наших специалистов всё-таки раздражает. Понятное дело, что у команды Карпина всё будет хорошо. Тренеру не придется взрывать дополнительной нагрузкой игроков после возобновления чемпионата. Шомуродов будет готовиться в комфортном недельном цикле и выходить на важные весенние матчи максимально голодным. Не нужно будет идти через суровую сетку («Спартак», ЦСКА, «Зенит»), иначе Карпин наверняка бы рискнул. И руководству хорошо - и лиги, и клуба. В обиде только болельщики, которых лишили нормального матча.
И складывается интересная принципиальность. А вот так игроки английского «Колчестера» узнают о сопернике в Кубке лиги. Наверное, они не думают выставлять резервный состав, ведь шансов против «МЮ» почти нет, а надо сэкономить силы. Может, поэтому и на футбол у нас ходят не так, как в Англии?
Фото: ФК "Зенит", The Sun