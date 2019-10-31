Карпин наплевал даже на «спартаковскую» принципиальность. Кубок нужен только неудачникам?

Несмотря на то, что лишние игры на 1/4 и в полуфиналах были отменены, Кубок всё равно не интересует лидеров чемпионата

Фото: РПЛ / Константин Рыбин