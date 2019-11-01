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Бубнов: приход Тедеско пошел на пользу "Спартаку", стала появляться мысль в атаке

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов отметил прогресс красно-белых при новом главном тренере Доменико Тедеско. 31 октября "Спартак" победил "Ростов" со счетом 2:1 в домашнем матче 1/8 финала Кубка России и вышел в четвертьфинал, где сыграет с ЦСКА.
Фото: Sportbox
"С приходом Доменико Тедеско "Спартак" стал надежнее играть в защите, пропустив за три матча лишь однажды. Кроме того, стали появляться мысль и конструктив в атаке, тем более подбор исполнителей у красно-белых неплохой. Остро играет Бакаев, начали адаптироваться Понсе и Ларссон, плюс есть Шюррле, который будет полезен, когда наберет форму. Так что в целом можно сказать, что появление Тедеско пошло команде на пользу.

Безусловно, "Спартак" сделает ставку на Кубок России, так как через чемпионат пробиться в еврокубки будет сложно. Рано говорить, способны ли москвичи выиграть турнир — прошло слишком мало времени с прихода нового тренера. Посмотрим, как команда будет выглядеть в марте, когда встретится в четвертьфинале с ЦСКА. Но на сегодняшний день "Спартак" по многим параметрам выглядит сильнее соседа. У красно-белых более надежная и опытная линия обороны, а также большой выбор исполнителей в нападении, тогда как у армейцев сейчас молодежь в защите и почти нет форвардов", — цитирует Бубнова Sportbox.


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Теги: Бубнов Тедеско Спартак
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