Полузащитник "Химок" Александр Трошечкин, сделавший голевую передачу в матче 1/8 финала Кубка России с "Оренбургом", поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал. В гостях "Химки" одержали победу со счетом 2:1.
"Считаю, что выиграли по делу. Помог быстрый гол, который мы забили уже на первой минуте. "Оренбург" тактически очень обученная и грамотная команда, однако у любого соперника есть свои минусы, недостатки. На теоретических занятиях мы разобрали их сильные и слабые стороны. К счастью, на поле удалось воплотить многое из того, что планировали и к чему готовились. На последних минутах матча пришлось непросто, когда они большими силами пошли вперед, используя своих габаритных игроков, но мы выстояли и вышли в четвертьфинал.
С кем пришлось тяжелее: с "Рубином" на предыдущей стадии или сейчас с "Оренбургом"? Это две совершенно разные игры. С "Рубином" мы играли на своем поле. Та победа не была легкой, но тем не менее в Оренбурге пришлось сложнее. Впрочем, и тогда, и сейчас играли на победу. Не думаю, что мы в чем-то уступаем этим командам. Естественно, у них больше опыта выступления на уровне Премьер-лиги, но, как показала практика, со всеми можно играть и побеждать", — сказал Трошечкин в беседе с Sport24.
Полузащитник "Химок" Трошечкин: мы по делу выиграли у "Оренбурга" в Кубке России
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