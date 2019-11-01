Адиева уважают и считают мужиком. У Рахимова другое мнение

Бывший наставник «Ахмата» раскритиковал Магомеда Адиева: правда, не совсем понятно, за что именно. Вылетавший в прошлом сезоне с «Анжи» тренер, которого любят журналисты и болельщики, уже ответил.

Фото: Ахмат

Последние интервью Адиева ничего, кроме смеха, не вызывают. Не понимаю, как могут в течение десяти дней амбиции отсутствовать, а потом появиться. За это время дал больше интервью, чем главный тренер, говорил, что кто-то между ними вбивает клин. Но кто, кроме него самого?! О какой репутации вообще идет речь?! Поверьте, я знаю не меньше Адиева.



Надеюсь, когда-нибудь расскажет правду. Его нынешняя трактовка событий не соответствует действительности. Я в Адиеве разочаровался. Человек проявил себя не с той стороны, с которой нужно. А как он матчи «Ахмата» на телевидении разбирал? Дескать, схема не та, игроков не так используют... Я слушал и думал — надо было в своих командах футболистов грамотно расставлять. А то «Терек-2» после него расформировали. Затем с «Анжи» вылетел из премьер-лиги, хотя в первой половине сезона состав был неплохой

С харизматичным тренером Адиевым широкая публика познакомилась по ходу предыдущего сезона. Сиротский «Анжи» Скрипченко не вылетел в ФНЛ, хотя заслужил этого по спортивному принципу, и рулить командой поставили Адиева, который помогал в «Ахмате» Ледяхову.Кандидатура показалась не самой очевидной, но сразу стало ясно, что особой разницы для клуба нет. Брошенный «Анжи» агонизировал на протяжении всего сезона. Если бы не денежные транши от лиги, дагестанская команда наверняка бы не дожила до весны.Естественно, более-менее ценных игроков моментально раздали. С осени Адиев пытался противостоять безумию вокруг «Анжи» с командой уровня ФНЛ.И заслужил уважение болельщиков и журналистов. Справиться в итоге не получилось (Махачкала закончила в зоне прямого вылета), но Адиев держался достойно. Отличные пресс-конференции, общение с журналистами, желание защитить команду и при этом набор достойных аргументов – всё это померкло бы в том случае, если бы «Анжи» послушно «умирал» каждый матч. Но команда билась, несмотря на задержки по зарплате, условия уровнем ниже, чем у других команд РПЛ, и вроде бы отсутствие надежд.Летом Адиев остался без команды («Анжи» перестал существовать в прежнем виде, рухнув сразу в ПФЛ) и отправился работать на телевидение. Там у него получилось не так мощно, как у Карпина, но и не так плохо, как у Быстрова.- Предложения из первой лиги поступают давно. Но работать хочется там, где есть условия и перспективы. А когда вижу, что клуб серьезных задач не ставит, желание куда-то ехать сразу пропадает. Загвоздка только в этом, - рассказывает теперь Адиев про безработный срок.А осенью у специалиста появилась возможность вернуться в родной «Ахмат». Правда, не главным. Рашид Рахимов откровенно не справлялся, команда шла в зоне прямого вылета, поэтому руководство пригласило Шалимова и Адиева. Но вместе они не проработали и двух недель. Магомед Адиев сорвался с места и неясно ответил «СЭ»:- Роль ассистента? Дело не в этом. Я хочу работать самостоятельно, но и от должности помощника по-прежнему не зарекаюсь. В зависимости от того, кто будет главным тренером. Ну а сейчас мое появление в штабе «Ахмата» только взбудоражило общественность. На первый план вышла одна тема, дескать, почему Шалимов главный, а Адиев — второй? Это обсуждалось до матча с «Уфой», после, даже в перерыве. Постоянно шли сравнения...Я видел, что между мной и Игорем Михайловичем вбивается клин. Причем с каждым днем все нагнеталось. Это неизбежно привело бы к расколу в команде. Одна группа футболистов тянулась бы ко мне, другая — к Шалимову. Плюс нервировали разговоры, что следующим тренером «Ахмата» точно будет Адиев. Я не хочу из-за чьей-то спины становиться главным! Репутацией своей дорожу! – мощно выступил тренер.После этого Магомеда Адиева начали хвалить всё сильнее, пока в интервью Рашид Рахимов внезапно и жестоко прошёлся по коллеге.Абсолютно непонятно, почему Рахимов так жёстко говорит про уважаемого публикой Адиева - как водится в таких ситуациях, тренеры не говорят напрямую, ограничиваясь ссылкой на события, о которых никто не знает. Но Магомед уже так прокомментировал ситуацию, что стало понятно - между двумя тренерами был конфликт.- Рахимов – совершенно не тот тренер и человек, мнение которого мне интересно, всё просто. В полемику вступать с ним не хочу, - сказал Адиев "Чемпионату".Теперь оба тренера, которые не очень друг друга любят, вполне могут считаться и конкурентами. Конечно, Адиев ближе к ФНЛ, но и ему может поступить предложение из высшей лиги.Кто из них окажется трудоустроен быстрее?