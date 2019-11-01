Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Петербурге сказал, что уверен, что "Зенит" одержит победу над ЦСКА в матче, который состоится 2 ноября.
"Рассчитываю, что "Зенит" добьётся положительного результата в матче с ЦСКА. Петербуржцы сейчас сильнее, это очевидно. "Зенит" сильнее ЦСКА по подбору игроков. Есть Дзюба у ЦСКА? Есть у них такой игрок, как Азмун? А как Ракицкий? Как Иванович? А такой игрок, как Барриос, есть у ЦСКА? Вот уже пять плюсов в пользу "Зенита", — сказал Орлов.
Орлов: рассчитываю, что "Зенит" победит ЦСКА
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