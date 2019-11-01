Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти рассказал о том, как изменится система VAR в ближайшие годы, а также не исключил, что технология будет применяться в отборочных матчах к Евро-2024.
"Через четыре-пять лет VAR изменится. Разработчики уже работают над ее усовершенствованием. Одной из целей является наилучшее определение положения «вне игры». Пока все упирается в трудности разработки.
Мы думаем, что будем применять VAR на отборе к следующему Евро, прорабатываем этот вопрос. Но вначале будет еще отбор к чемпионату мира. Еще нужно обучить судей VAR. Еще один момент — все упирается в вещателей. Процесс непростой, нужны финансовые средства и время", - цитирует Розетти Sport24.ru.
Розетти: через четыре-пять лет VAR изменится
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