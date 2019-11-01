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Розетти: не рассматриваем вариант, при котором команды смогут просить VAR

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти заявил, что организация на данный момент не планирует давать полномочия членам команд просить судей просмотреть видеоповтор во время игры.

"Смогут ли команды хотя бы раз за матч воспользоваться VAR? Здесь нужно рассматривать в контексте. Протокол VAR не написан ни УЕФА, ни РФС, а ИФАБ. Это организация, которая разрабатывает правила игры. Мы должны придерживаться их протокола, который един для всех, поэтому в данный момент такое не рассматривается", - цитирует Розетти Sport24.ru.


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Теги: Розетти
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