Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти заявил, что организация на данный момент не планирует давать полномочия членам команд просить судей просмотреть видеоповтор во время игры.
"Смогут ли команды хотя бы раз за матч воспользоваться VAR? Здесь нужно рассматривать в контексте. Протокол VAR не написан ни УЕФА, ни РФС, а ИФАБ. Это организация, которая разрабатывает правила игры. Мы должны придерживаться их протокола, который един для всех, поэтому в данный момент такое не рассматривается", - цитирует Розетти Sport24.ru.
Розетти: не рассматриваем вариант, при котором команды смогут просить VAR
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»