Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти прокомментировал использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матчах российской Премьер-лиги.
"Удовлетворены ли адаптацией VAR в России? То, что РФС вообще начал реализацию этого проекта, просто потрясающе. VAR удалит очевидные ошибки, которые могут случиться на поле.
РФС работает и инвестирует на благо футбола, на справедливость в игре. Лидер проекта Калошин, а также Алаев и Егоров придерживаются тех директив, которых придерживаются в УЕФА.
Если мы хотим полностью избежать дискуссий о судействе, то скажу — это невозможно. Это же составная часть нашей игры", - цитирует Розетти Sport24.ru.
Розетти: VAR удалит очевидные ошибки, которые могут случиться в матчах РПЛ
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