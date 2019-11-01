Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что законопроект о разрешении продажи пива во время футбольных матчей не предполагает употребление данного напитка в чаше стадиона.
"Законопроект идет по графику, ответственным за него является комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, он будет рассматривать его в ближайший период. Заключение правительства пришло, оно положительное. Я считаю, что инициатива очень полезная с точки зрения вливания дополнительных денежных средств на развитие футбола. Законопроект не предполагает употребления пива в чаше стадиона, но надо сделать первый шаг.
Чемпионат мира показал, что наши болельщики умеют быть культурными и даже на порядок культурнее болельщиков многих стран, как с пивом, так и без. Так что не стоит ущемлять их права: разрешать употребление пива на чемпионате мира, но запрещать на внутренних матчах", — цитирует Дегтярева ТАСС.
Пиво на стадионах можно будет употреблять в специальных местах, а не на трибунах
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