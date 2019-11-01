Артём Дзюба против беззащитного Акинфеева. Случится ли с ЦСКА чудо?

«Динамо» - «Ахмат»
Суббота, 14:00. Матч ТВ
Суббота, 14:00. Матч ТВ
Новиков одержал первую победу с ЦСКА и при этом не уступил «Краснодару». Похоже, исполняющий обязанности пропишется на месте главного минимум до зимы – какой смысл руководству «Динамо» менять что-либо прямо сейчас, когда команда наконец заиграла?
«Ахмату» наверняка будет сложно зацепиться в Москве за очки, если Глушаков опять не начнёт класть голы с центра поля, как у него получилось в Кубке. Шалимов и команда привыкают друг к другу, но до подлинной слаженности пока далеко: уничтожение в Кубке «Луча» здоровый, но ещё ничего не значащий признак.
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). В сезоне 2019/20 – 10 матчей – 54 ж.к. – 3 к.к. – 2 назначенных пенальти
Дисквалифицированы: Нет - Роши
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +7=8-7 (22:17)
В прошлом сезоне: 0:0, 0:0
«Уфа» - «Локомотив»
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Команда Евсеева выдала хороший матч против ЦСКА в Кубке, но проиграла, а ещё раньше наголову была разбита в Тамбове – после 14-го тура игроки даже отказались от премиальных, заработанных в октябре. Домашний «Локомотив» (судя по результатам этого сезона) идеальное предложение для башкирцев, которые обожают прикладывать («Зенит» и «Ростов», ничья с ЦСКА) грозных соперников на своём неудобном газоне (похоже, именно из-за разговоров вокруг него Евсеев запретил подопечным общаться с прессой).
«Железнодорожников» ждёт тяжелая игра особенно из-за этого самого покрытия. Мало того, что «Уфе» оно привычнее: «Локо» уже и так потерял из-за травм слишком многих игроков, а синтетика обеспечит дополнительную нагрузку. А ведь на следующей неделе опять «Ювентус».
Судья: Евгений Турбин (Дмитров). В сезоне 2019/20 – 7 матчей – 37 ж.к. – 2 к.к.
Дисквалифицированы: Карп - Нет
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +3=3-4 (3:7)
В прошлом сезоне: 0:0, 0:1
«Сочи» - «Тамбов»
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Из-за неумения Бурмистрова и Цаллагова реализовывать моменты «Сочи» без шансов уступило разгневанному «Ростову», явно мстившему в прошлом туре за 1:6 от «Зенита», а вот «Тамбов» сейчас на подъёме. После увольнения Григоряна команда махом побила рекорд (впервые забила 3 в матче премьер-лиги), правда, благодарить за это больше должна абсолютно мёртвую «Уфу».
Но если пойдёт такими темпами, у Сергея Первушина наверняка будет возможность принять команду полноценно. Оба временщика лиги (Новиков и Первушин) пока справляются здорово. Для совсем успешного начала нужно закрепить командой, с которой «Тамбов» вместе поднялся из ФНЛ.
Судья: Николай Волошин (Смоленск). В сезоне 2019/20 – 8 матчей – 29 ж.к. – 2 к.к. – 1 назначенный пенальти
Дисквалифицированы: Нет - Чуперка
В прошлом сезоне (ФНЛ): 0:0, 3:0
«Зенит» - ЦСКА
Суббота, 19:00. Матч ТВ
Суббота, 19:00. Матч ТВ
Редко за последние годы бывало так, что на стороне ЦСКА не числилось никаких козырей перед очной встречей с «Зенитом». Теперь – именно тот случай. «Зенит» проиграл «РБ» в Лиге чемпионов, но в чемпионате питерцы идут с поражения от «Локомотива» очень уверенно. На неделе второй состав Семака размазал «Томь».
С другой стороны не так радужно. ЦСКА промучился с «Уфой» и незаслуженно победил. Фёдор Чалов не забивает 8 матчей, а центральные защитники привозят страшные вещи. Гончаренко повторяется на пресс-конференциях и продолжает играть в интенсивный прессинг, после которого команда разваливается. Что ждать от москвичей, убитых последними результатами, на забитом «Крестовском»? Вроде как очевидно.
А вот что можно ждать от счастливого для «Зенита» судьи Михаила Вилкова, угадать лучше даже не пытаться.
Да поможет ему VAR.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород). В сезоне 2019/20 – 7 матчей – 36 ж.к. – 1 к.к. – 3 назначенных пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +16=16-16 (59:56)
В прошлом сезоне: 0:2, 3:1
«Краснодар» - «Ростов»
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Вполне вероятно, этот поединок станет не менее интересным, чем противостояние Москвы и Петербурга. «Ростов» максимально правильно отреагировал на унижение от «Зенита», размялся на «Сочи», использовал игру на Кубок как передышку, а теперь готов к проверке другими лидерами по-настоящему.
Хотя кто кого ещё будет проверять. Вечно нестабильный «Краснодар» Мусаева не выглядит слишком уверенно. «Быки» наконец взяли три очка в Лиге Европы, зато не могут победить в двух турах подряд. При нынешней плотности почти непозволительные траты для лидирующей группы.
Зато слишком уверенно «Краснодар» стал выглядеть в глазах КДК. Маркусу Бергу по какой-то прихоти отменили красную карточку, которую он не заслуживал в игре с «Оренбургом». Вот бы так со всеми можно было!
Судья: Алексей Еськов (Москва). В сезоне 2019/20 – 6 матчей – 34 ж.к.
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +9=8-1 (26:15)
В прошлом сезоне: 2:2, 1:1
«Урал» - «Оренбург»
Понедельник, 14:00. Матч Премьер
Понедельник, 14:00. Матч Премьер
Поскольку заработать что-нибудь в очных играх с лидерами у Екатеринбурга не получилось, самое время добывать трудовые очки с командами, которые ниже. Тем более на выезде с «Рубином» «Урал» тоже оступился.
«Оренбург» набрал хороший ход, но притормозил на «Крыльях» из-за несправедливости футбольной судьбы (нереализованных моментов) и сомнительного судейства. Зона стыков совсем рядом, так что команде Федотова нужно забираться выше. Обеим командам будет непросто из-за тяжёлых кубковых матчей на неделе - особенно «Уралу», который довёл до серии пенальти.
Судья: Станислав Васильев (Ижевск). В сезоне 2019/20 – 6 матчей – 28 ж.к. – 1 к.к.
Дисквалифицированы: Нет - Деспотович
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +3=1-0 (7:3)
В прошлом сезоне: 2:1, 2:2
«Крылья Советов» - «Рубин»
Понедельник, 16:30. Матч Премьер
Понедельник, 16:30. Матч Премьер
Волжское дерби имеет свою принципиальность, поэтому игра для обеих команд наверняка чуть важнее рядовой встречи. Соперники примерно на одном уровне в турнирной таблице, так что значимость уже двойная: при такой плотности очная игра между конкурентами стоит дорого.
«Рубин» не проигрывает уже четыре игры, но победил только раз – у Шаронова очень большие трудности с нападением. «Крылья» после провала на старте мощно прибавил, но при команде вновь не будет главного тренера Божовича – он продолжает отбывать дисквалификацию за то, что бросился на Федотова.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). В сезоне 2019/20 – 8 матчей – 41 ж.к. – 1 к.к. – 2 назначенных пенальти
Дисквалифицированы: Мияйлович - Плиев
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +5=8-15 (26:47)
В прошлом сезоне: 1:2, 1:0
«Спартак» - «Арсенал»
Понедельник, 19:00. Матч Премьер
Понедельник, 19:00. Матч Премьер
Кажется, руководство красно-белых наконец-то сделало правильно выбор. «Спартак» при Тедеско расцвёл – за ничьей с «Рубином» последовали победы над «Локомотивом» и «Ростовом». Конечно, это почти ничего на дистанции сезона, да и теперь надо посмотреть, как Тедеско собирается взламывать автобусы, но все основания на уверенную надежду есть.
А вот никаких надежд насчёт «Арсенала» Черевченко нет. Команда совсем не похожа на себя образца прошлого сезона, после которого все дружно решили, что туляки вновь будут бороться за еврокубки. Против Москвы сработают только спортивная злость и везение. Но откуда всё это взять после двух тяжелейших часов в игре с «Уралом» на Кубок?
Судья: Алексей Сухой (Люберцы). В сезоне 2019/20 – 6 матчей – 22 ж.к. – 1 к.к.
Дисквалифицированы: Бакаев - Альварес
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +4=0-4 (11:10)
В прошлом сезоне: 2:3, 0:3