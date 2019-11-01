Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал о своем уровне игры ногами и о том, где формировал свои игровые качества.
— В "Зените" вы совсем недавно, при этом уже в тройке по отборам и подборам мяча. Это говорит о хорошем чтении игры и вашей неуступчивости. Где и как формировались ваши сильные стороны как защитника?
— Честно, не слежу за этим. Если так оно и есть, то это очень здорово. В первую очередь я защитник и должен хорошо играть в обороне. Игровые качества формировались вообще везде, начиная со школы ЦСКА. В дубле старался что-то почерпнуть, потом в Чехии, Голландии. В "Зените" также. Всегда слушаю тренеров и работаю, чтобы прибавлять.
— Верно ли утверждение, что вам одинаково комфортно и на левом фланге, и на правом?
— Если говорить об универсальности, то на правом фланге мне комфортнее, но и слева нормально себя чувствую. Если надо, спокойно сыграю там, как это уже было в кубковых матчах с "Енисеем" и "Томью".
— Левая нога у вас такая же мощная, как правая? Тренируете ее отдельно?
— Не сказал бы, что левая нога у меня мощная, но неплохая — проблем с игрой на левом фланге нет. Бывает, остаюсь после тренировок и отрабатываю кроссы и удары с левой ноги.
ФК "Зенит"
Караваев: остаюсь после тренировок и отрабатываю кроссы и удары с левой ноги
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