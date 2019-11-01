Защитник ЦСКА Вадим Карпов поделился ожиданиями от матча 15-го тура российской Премьер-лиги против "Зенита".
"Впереди важный матч, значимость которого понимают все. С "Зенитом" будет битва.
Я родом из Санкт-Петербурга, и если сегодня выйду играть, это, конечно, будут особенные ощущения", — приводит слова 17-летнего футболиста официальный твиттер армейцев.
Матч "Зенит" — ЦСКА состоится сегодня на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск.
Защитник ЦСКА Карпов: c "Зенитом" будет битва
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