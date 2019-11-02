"Динамо" — "Ахмат": стали известны стартовые составы

Объявлены стартовые составы "Динамо" и "Ахмата" на матч 15-го тура российской Премьер-лиги, который состоится сегодня на стадионе "ВТБ Арена" в Москве.



"Динамо": Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.



"Ахмат": Городов, Гиголаев, Семенов, Мусалов, Анхель, Глушаков, Бериша, Швец, Исмаэл, Михалак, Понсе.



Матч "Динамо" — "Ахмат" начнется в 14:00 по московскому времени.