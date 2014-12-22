"У моей тети была свадьба. Приехали фотографироваться напротив МГУ, на Воробьевых горах, на то знаменитое место из сериала "Бригада". Там оказался Стивен Сигал. У него была какая-то экскурсия. Родственники мне говорят: "Ты же знаешь английский, попроси сделать совместную фотографию". Я сначала стеснялся, но потом подошел к нему и попросил. Он без проблем согласился. У него было очень много охранников, но они нас пропустили", — сказал Панюков.
Панюков рассказал о фотографии с Сигалом на Воробьевых горах
Нападающий "Урала" Андрей Панюков дал интервью пресс-службе клуба, рассказав о фотографии со Стивеном Сигалом, когда футболисту было 11 лет.
"У моей тети была свадьба. Приехали фотографироваться напротив МГУ, на Воробьевых горах, на то знаменитое место из сериала "Бригада". Там оказался Стивен Сигал. У него была какая-то экскурсия. Родственники мне говорят: "Ты же знаешь английский, попроси сделать совместную фотографию". Я сначала стеснялся, но потом подошел к нему и попросил. Он без проблем согласился. У него было очень много охранников, но они нас пропустили", — сказал Панюков.
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