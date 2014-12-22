Панюков рассказал о фотографии с Сигалом на Воробьевых горах

"У моей тети была свадьба. Приехали фотографироваться напротив МГУ, на Воробьевых горах, на то знаменитое место из сериала "Бригада". Там оказался Стивен Сигал. У него была какая-то экскурсия. Родственники мне говорят: "Ты же знаешь английский, попроси сделать совместную фотографию". Я сначала стеснялся, но потом подошел к нему и попросил. Он без проблем согласился. У него было очень много охранников, но они нас пропустили", — сказал Панюков.