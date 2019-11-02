"Динамо" в меньшинстве вырвало ничью в матче с "Ахматом"

"Динамо" в матче 15-го тура РПЛ на своем поле сыграло вничью с "Ахматом". Счет был открыт гостями под занавес первого тайма: Понсе реализовал пенальти. Во втором тайме хозяева и вовсе остались в меньшинстве после удаления Каборе, однако на третьей компенсированной минуте столичная команда вырвала ничью.