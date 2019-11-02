"Динамо" в меньшинстве вырвало ничью в матче с "Ахматом"

Чемпионат России
15 тур
Динамо – Ахмат – 1:1
15 тур
Динамо – Ахмат – 1:1
Голы: Понсе, 43 (пенальти), Ордец, 90+3
"Динамо": Шунин, Плиев (Н'Жи, 67), Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер (Юсупов, 53), Панченко (Филипп, 54), Игбун.
"Ахмат": Городов, Гиголаев, Семенов, Мусалов, Анхель, Глушаков (Иванов, 63), Бериша (Харин, 20, Митришев, 86), Швец, Исмаэл, Михалак, Понсе.
Предупреждения: Анхель, 5, Понсе, 8, Ордец, 28, Мусалов, 30, Морозов, 42, Глушаков, 56, Каборе, 57, 59, Семёнов, 90+2, Игбун, 90+2
Удаление: Каборе, 59