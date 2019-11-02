Семин: создалось впечатление, что судье нужно было показывать жёлтые, чтобы наши игроки пропустили матч

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин подвёл итоги ничьей с "Уфой" (1:1), прокомментировал судейство и рассказал, когда ждать возвращения Антона Миранчука и Фёдора Смолова

Фото: ФК "Локомотив"

- Жоао Марио не было из-за газона? Всё в комплексе. Газон? Какой есть, такой и есть. Что здесь комментировать?



Никакой роли не играет, кто играл вторым номером. Важен результат. С "Уфой" сложно играть не только "Локомотиву", но и другим командам. Тем более здесь работает Вадим Евсеев, который хорошо настраивает команду. На мой взгляд, это был равный матч. Те условия, которые есть, такой и футбол.



- Количество жёлтых карточек в вашей команде это случайность?



- Лучше у судьи спросите. Мы сделали 16 нарушений, из них 8 жёлтых карточек. Неужели у нас такая грубая команда? У меня создалось впечатление, что [судье] кого-то нужно было обязательно [предупредить], чтобы он не играл следующую игру.



Практически каждое второе нарушение - жёлтая, жёлтая, жёлтая. Игра не была грубой.



Я очень доволен самоотдачей игроков. Хорошо работали в сложных условиях, на сложном поле. Что могли сегодня, сделали. Нужно теперь восстановиться, думаю, восстановимся. "Ювентус"? Загадывать, кто будет играть, пока сложно.



Отсутствие замен? Никто не выпадал. Тем более очень холодно, игрокам тяжело входить в игру. Я не видел оснований для замен.



- У "Локомотива" три матча без побед. Это спад?



- Три матча? "Ювентус", "Спартак"... Это серьёзный комплимент нам. Давайте от хорошего танцевать, до этого было пять побед. Это ведь тоже неплохо. Всегда что-то заканчивается.



Антон Миранчук и Смолов? Надеемся, в декабре будут играть. Жоао Марио сможет сыграть против "Ювентуса"? Надеемся, еще три дня, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info