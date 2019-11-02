Рыбус: в таких условиях тяжело играть в футбол

Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус прокомментировал ничью с "Уфой" (1:1) в 15-м туре чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info.



- Знали, что здесь непросто играть. Всегда тяжело. Все здесь теряются очки. К сожалению, мы не победили сегодня, не сохранили счет, и по игре, думаю, команды играли на равных. В таких условиях тяжело играть в футбол. Берем одно очко и двигаемся дальше.



- Сегодня "Локо" получил 8 желтых карточек. С чем это связано?



- По моему 10 даже, нет? Такая игра, много борьбы, много стыков. Пришлось жестко играть против "Уфы", они тоже жестко играли, но так много карточек не получили.



- "Локо" не выигрывает три матча. Настроение ухудшается?



- Нет, продолжаем работать. Обидно, что сегодня не выиграли, у "Спартака" не выиграли. Впереди Лига чемпионов, думаем о следующей игре. "Ювентус" - очень интересный соперник. Мы в каждой игре полностью выкладываем и все отдаем за наш клуб. Думаю, это сегодня было видно.