» » Евсеев: Бизяк лучший игрок матча? Мне без разницы, играет команда

Евсеев: Бизяк лучший игрок матча? Мне без разницы, играет команда

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничью с "Локомотивом" (1:1) и ответил на вопрос, почему команда решилась отказаться от общения с прессой
Фото: "Бизнес Online"
- Почему бил пенальти Бизяк, а не Фомин? Предыдущий пенальти мы били в первом туре, а сейчас 15-й. Бизяк не испугался, взял мяч, был уверен, прошёл по лезвию ножа. Не забил бы, у нас сейчас в раздевалке была не радость, а другое состояние.

Почему не делал замен? Никто не выпадал из игроков. Второе - мы готовили игроков на определённые позиции в предыдущей игре с ЦСКА меньше трёх суток назад, но ребята все выдержали... Поначалу Аликину тяжело было, ему шипом попали, у Кротова проблемы с коленом, но они выдержали, я им благодарен.

- Долго "Уфа" не могла отыграться, а тут получилось в двух играх подряд.

- Ну теперь сравниваем. С чем связано? Мы работаем на тренировках. С той же игрой с ЦСКА мы должны были выигрывать, поэтому поработали на реализацией. Бежали сегодня, оказывали давление, заработали пенальти.

Бизяк получил награду лучшему игроку матча? Мне без разницы, кто лучший игрок, у меня играет команда. Индивидуальные призы в индивидуальных видах спорта. Болельщики любят игроков атаки, но на поле есть футболисты, которые делают не меньше, но они не так заметны.

Отказ от общения с прессой игроков "Уфы"? Игра с "Тамбовом" оказалась для нас неожиданной оплеухой в плане игры. Поэтому было пожелание со стороны руководства и с моей стороны, что надо жить футболом. А некоторые живут не им, а тем, что футбол дает. Мы решили перед игрой с "Тамбовом", что сильнее соперника...

- С "Оренбургом" такого не случится?

- "Оренбург" хорошая организованная команда. Каждый игрок выполняет свои действия на поле. Команда играет в давление. Все знают, как команда играет, но не всегда получается с этим справится. У нас есть время спокойно проанализировать, подготовиться, определиться с составом, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.infо


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Евсеев Уфа Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Зенит" - ЦСКА: команды назвали стартовые составы 2
Директор "Чертаново": это просто какая-то акция против нас
Зидан: у "Реала" нет составов А и Б, я рассчитываю на всех игроков
Голубев: поделить очки с "Локомотивом" - это как победа для нас
Сын Кэхилла подписал контракт с "Эвертоном". Его отец - легенда клуба
Фомин: надо набирать очки не только с лидерами, но и с клубами, с которыми мы ведем борьбу
Евсеев: Бизяк лучший игрок матча? Мне без разницы, играет команда 1
Рыбус: в таких условиях тяжело играть в футбол
Шунин помог «Динамо» спастись в матче с «Ахматом», но всплытие снова откладывается 1
Вальверде: вызов Месси в сборную Аргентины не является проблемой для "Барселоны"
Семин: создалось впечатление, что судье нужно было показывать жёлтые, чтобы наши игроки пропустили матч 2
Апелляция Анчелотти была отклонена. Тренер не будет руководить "Наполи" в матче с "Ромой"
"Сочи" - "Тамбов: стали известны стартовые составы 2
"Динамо" в меньшинстве вырвало ничью в матче с "Ахматом" 17
Негостеприимная Уфа. В башкирском поле забуксовал даже «Локомотив»
"Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Уфой" 33
"Где ж деньги?" Уткин задался вопросом, куда ушли средства с продажи игроков "Чертаново" 8
Гвардиола: скаутский отдел "Манчестер Сити" гораздо важнее тренера и игроков
"Спартак" выиграл у "Арсенала" в первенстве молодежных команд
Сын легенды "Эвертона" Тима Кэхилла стал игроком этого клуба
"Ахмат" потерял Уциева из-за травмы
Панюков рассказал о фотографии с Сигалом на Воробьевых горах
Футболисты ЦСКА прогулялись по Санкт-Петербургу перед матчем с "Зенитом" 7
Меньщиков — лучший тренер ФНЛ в октябре по версии болельщиков, Осинькин — по версии лиги
Бывшему вратарю "Реала" грозит длительная дисквалификация за расизм в Англии 4
Слуцкий: у меня нет сомнений по Хонде. "Витесс" может подписать его 2
"Болонья" готова заплатить Ибрагимовичу € 8 млн за контракт на 18 месяцев
"Уфа" — "Локомотив". Составы на матч 15-го тура РПЛ 5
"Динамо" — "Ахмат": стали известны стартовые составы 1
Панюков: сфотографировался с Хрюшей и Степашкой. Была бы Каркуша — совсем была бы "бомба" 2
Все новости