Евсеев: Бизяк лучший игрок матча? Мне без разницы, играет команда

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничью с "Локомотивом" (1:1) и ответил на вопрос, почему команда решилась отказаться от общения с прессой

Фото: "Бизнес Online"