- Почему бил пенальти Бизяк, а не Фомин? Предыдущий пенальти мы били в первом туре, а сейчас 15-й. Бизяк не испугался, взял мяч, был уверен, прошёл по лезвию ножа. Не забил бы, у нас сейчас в раздевалке была не радость, а другое состояние.
Почему не делал замен? Никто не выпадал из игроков. Второе - мы готовили игроков на определённые позиции в предыдущей игре с ЦСКА меньше трёх суток назад, но ребята все выдержали... Поначалу Аликину тяжело было, ему шипом попали, у Кротова проблемы с коленом, но они выдержали, я им благодарен.
- Долго "Уфа" не могла отыграться, а тут получилось в двух играх подряд.
- Ну теперь сравниваем. С чем связано? Мы работаем на тренировках. С той же игрой с ЦСКА мы должны были выигрывать, поэтому поработали на реализацией. Бежали сегодня, оказывали давление, заработали пенальти.
Бизяк получил награду лучшему игроку матча? Мне без разницы, кто лучший игрок, у меня играет команда. Индивидуальные призы в индивидуальных видах спорта. Болельщики любят игроков атаки, но на поле есть футболисты, которые делают не меньше, но они не так заметны.
Отказ от общения с прессой игроков "Уфы"? Игра с "Тамбовом" оказалась для нас неожиданной оплеухой в плане игры. Поэтому было пожелание со стороны руководства и с моей стороны, что надо жить футболом. А некоторые живут не им, а тем, что футбол дает. Мы решили перед игрой с "Тамбовом", что сильнее соперника...
- С "Оренбургом" такого не случится?
- "Оренбург" хорошая организованная команда. Каждый игрок выполняет свои действия на поле. Команда играет в давление. Все знают, как команда играет, но не всегда получается с этим справится. У нас есть время спокойно проанализировать, подготовиться, определиться с составом, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.infо
Евсеев: Бизяк лучший игрок матча? Мне без разницы, играет команда
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничью с "Локомотивом" (1:1) и ответил на вопрос, почему команда решилась отказаться от общения с прессой
Фото: "Бизнес Online"
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