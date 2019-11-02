Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал домашнюю ничью с "Локомотивом" (1:1) в рамках 15-го тура РПЛ.
"Самое главное, что команда играет с желанием, самоотдачей. Тренерский штаб сделал правильную, грамотную установку на матч. Мне нравится, что у команда есть своя игра, есть моменты у чужих ворот. Ничья с одним из лидеров первенства — очень хороший результат. Надо сказать большое спасибо ребятам, тренерскому штабу. Ну а самое огромное спасибо нашим болельщикам. Очень непростые погодные условия, холодно, и это главное достижение для нас.
В чем секрет успеха игры с фаворитами? Честно, не знаю. Возможно, на лидеров выходим с более серьезным настроем. А вообще важна каждая следущая игра. Будем стараться также выкладываться и в матчах с ближайшими конкурентами. Жаловался ли кто-то из "Локомотива" на качество поля? Мне кажется, что поле у нас хорошего качества. Да, картинка не радует. ЛУчше, конечно, спросить игроков, но никто не ропщет", - цитирует Газизова Sport24.
Газизов: поле у нас хорошего качества. Никто не ропщет
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