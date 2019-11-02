В матче 15-го тура чемпионата России "Сочи" на своем поле потерпел поражение от "Тамбова" - 1:2.
Чемпионат России
15 тур
Гол: Нобоа, 45 - Костюков, 42, Мелкадзе, 57
Сочи: Джанаев, Кудряшов, Мевля, Миладинович, Калугин, Цаллагов, Бурмистров (Бахтияров, 67), Померко (Полоз, 46), Мостовой, Нобоа, Заболотный
Тамбов: Шелия, Осипенко, Рыбин, Тетрашвили, Ойеволе, Грицаенко, Килин, Карасев, Костюков, Обухов (Матов, 87), Мелкадзе (Кленкин, 74)
Предупреждения: Померко, 28, Миладинович, 33, Калугин, 64, Мелкадзе, 71, Килин, 90+1
"Тамбов" в гостях обыграл "Сочи"
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