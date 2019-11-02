Голкипер Антон Шунин сегодня, 2 ноября, провел 250-й матч за "Динамо". В рамках 15-го тура АПЛ московский клуб сыграл вничью с "Ахматом". Шунин поделился впечатлениями от своего достижения.
"250-й матч за "Динамо"? Если честно, я сам только сейчас об этом узнал. Готовился к матчу и даже не мог представить, что провел за клуб уже 250 игр. Но есть к чему стремиться. В «Динамо» есть много футболистов, которые сыграли гораздо больше меня. Я буду стремиться побивать рекорды, радовать наших болельщиков игрой и с каждым матчем становиться лучше. Стараюсь не подводить команду", - цитирует Шунина Sport24.
Шунин: готовился к матчу с "Ахматом" и даже не мог представить, что провел за "Динамо" уже 250 игр
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