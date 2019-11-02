Силкин: "Динамо" долгое время смотрелось довол робко

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 15-го тура Премьер-Лиги против "Ахмата" (1:1).

Фото: tass.ru