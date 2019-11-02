- О матче:
Игра мне не очень понравилась, "Динамо" долгое время смотрелось довольно робко. Поймал себя на мысли, что сработал "закон бумеранга": в прошлом туре ЦСКА не реализовал пенальти в ворота "Динамо", и в итоге "армейцы" пропустили и проиграли, а сегодня зеркальная ситуация. Но ценой больших усилий динамовцы ушли от поражения, и за это им нужно отдать должное.
Очевидно, что перед матчем Кирилл Новиков решил ничего не менять и решил играть против "Ахмата" так же, как против "Краснодара" и ЦСКА. Но пропустили - и нужно было идти отыгрываться, после чего игра и поменялась. Забей Панченко пенальти - тактика Новикова себя бы оправдала, как я думаю, потому что сейчас команде не до красивой игры, сейчас позарез нужны очки. Но "Динамо" в итоге перестроилось, и молодцы что в меньшинстве вырвали ничью. Хотя, конечно, учитывая проблемы "Ахмата", против соперника в таком состоянии у себя дома стоило сыграть агрессивней.
- Об игре Максимилиана Филиппа и информации о том, что он "разочаровался в "Динамо":
Мы говорим о профессиональном футболисте, который подписал контракт и обошёлся в крупную сумму. Его задача - выходить и играть в футбол. Можно капризничать и прочее, но если ты хочешь пойти на повышение - играй нормально за "Динамо", и тогда ты приглянешься большим европейским клубам. Мне кажется этот подход более правильный. Я приглядываюсь к нему, и вижу что он совершает хорошие действия на поле, но, к сожалению, нет взаимопонимания с партнёрами, и это его основная проблема, из-за этого он не может реализовать свой потенциал.
- О лучшем игроке матча:
Мне сложно было бы определить лучшего, поскольку на поле боролась команда. Но своими сэйвами Шунин выделился, конечно. Особенно в концовке встречи, когда он вытащил мяч после удара с убойной позиции в исполнении Митришева. Если бы грозненцы реализовали этот момент, то для "Динамо" здесь всё и закончилось. Поэтому назову лучшим Антона.
Силкин: "Динамо" долгое время смотрелось довол робко
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 15-го тура Премьер-Лиги против "Ахмата" (1:1).
Фото: tass.ru
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