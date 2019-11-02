Матч 15-го тура чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА завершился вничью - 1:1.
Чемпионат России
15 тур
Голы: Влашич, 45+1, Ерохин, 73
"Зенит": Кержаков, Иванович, Караваев (Шатов, 60), Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков (Мак, 88), Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси (Ерохин, 68).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов (Набабкин, 60), Обляков (Гогуа, 90+2), Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов (Кучаев, 78).
Предупреждения: Бийол, 51, 54, Карпов, 54, Азмун, 85, Сантос, 90+3, Фернандес, 90+5, Барриос, 90+5
Удаление: Бийол, 54
ЦСКА на выезде сыграл вничью с "Зенитом"
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