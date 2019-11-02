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Кирьяков: честно говоря, "Ахмат" был ближе к победе, чем "Динамо"

Бывший нападающий "Динамо" Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 15-го тура Премьер-Лиги против "Ахмата" (1:1).
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
- О матче:

В первом тайме преимущество было на стороне грозненцев, которые создали несколько опасных моментов и по делу открыли счёт. Учитывая полученный в свои ворота пенальти, и до этого не использованный удар с 11-метровой отметки Панченко, хозяева поля пребывали в небольшом шоке и не знали что делать.

Во втором тайме "Динамо" завладело территорией и мячом, а "Ахмат" сделал ставку на контратаки и был близок к успеху. Ситуация для москвичей усугубилась удалением Каборе, после чего команда перестроилась на более атакующий вариант. И в итоге фортуна поощрила "Динамо" за то что команда боролась и билась до последних секунд. Хотя забей в контратаке Митришев за несколько минут до этого - это была бы победа "Ахмата". Но таков футбол, и "Динамо" реализовало угловой.

Честно говоря, "Ахмат" был ближе к победе. Гости имели несколько отличных моментов для взятия ворот, и в целом здорово выходили из обороны в контратаки. Очевидно, что грозненцы были ближе к победе.

- О работе Кирилла Новикова и игре "Динамо" при этом специалисте:

Новый тренер принял оправданное решение перейти на более прагматичный футбол, учитывая турнирное положение команды. Сейчас нужно думать больше о том, как не ошибаться в обороне, а не иметь преимущество в атаке. Это следствие турнирного положения, и решение Новикова понятно, очки нужнее, результат стоит во главе. Нужно побыстрее выбраться из подвала, а потом подумать об атакующем футболе.

- Об игре Максимилиана Филиппа и информации о том, что он "разочаровался в "Динамо":

Это сугубо индивидуальный момент, и вообще неизвестно насколько эта информация правдива. Но зная немецких профессионалов, они всегда и везде отдаются полностью, и поэтому я сомневаюсь что Филипп как-то даёт понять о своём недовольстве принятым решением о переходе в "Динамо". Однако пока мы не видим от Максимилиана желание своей игрой завоевать место в основе и расположенность динамовских болельщиков. Начал он неплохо, но сейчас мы видим совсем другого Филиппа. В сегодняшнем матче у него была возможность принести команде большую пользу, и где-то своё мастерство он проявлял, но горящих глаз и желания бороться, что свойственно выходящим на замену, у Филиппа в этом матче не был.


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Теги: Кирьяков Динамо Ахмат
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