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Семак: сами себе привезли обидный гол. Разочарованы результатом

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1).

- Почему сегодня не смогли реализовать много моментов?

- Моментов много создали. Надо забивать. Много создавали моментов, но больше одного не забили. Сами себе привезли обидный гол. Разочарованы результатом. Хотелось бы более живой игры. Понятно, что армейцам было нужно очко и они тянули время. Мы играли намного лучше и должны были побеждать.

Практически вся команда в конце была в штрафной соперника, создавали моменты после фланговых подач, и дальние удары наносили. Когда команда вся в обороне, нужно играть через фланги.

- Оцените выход Шатова на поле.

- Конечно, в такой игре сложно играть на свободных мячах. Он хорошо вышел, обострял. Ребята молодцы, все сделали для победы, но немного не хватило.


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Теги: Семак Зенит ЦСКА
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