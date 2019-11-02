Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал ничью с "Зенитом" (1:1).
- Можно ли поздравить с набранным очком?
- Мы сюда приехали не отсиживаться. Искали свой шанс. Даже в меньшинстве у нас были шансы забить второй гол. В любом случае мы всегда должны играть на победу. Но другое дело, что не всегда получается.
ЦСКА долго не побеждает в РПЛ? Мы всегда любим акцентрировать внимание на негативе. Сегодняшняя игра - повод для оптимизма.
- Что скажете об удалении?
- Это тот случай, когда не надо мешать командам. Во втором тайме "Зенит" больше пошел вперед, у нас было больше шансов для контратак. Не стоило удалять Бийола.
Гончаренко: мы сюда приехали не отсиживаться, искали свой шанс
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