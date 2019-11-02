Бийол подвел, Магнуссон затащил, Дзюба и Азмун сыграли слабо. Оценки матча "Зенит" - ЦСКА

"Зенит"
Кержаков - 4.0. Вратарь питерского клуба трижды был в центре внимания. Впервые - в эпизоде с пропущенным мячом, в котором он, пожалуй, не имел возможности спасти свою команду. Во второй раз - в начале второго тайма, когда уверенно поймал удар Облякова. И в третий раз - в конце матча, когда нельзя было позволять Кучаеву забить второй гол ЦСКА.
Иванович - 3.0, Караваев - 2.0, Ракицкий - 4.0, Дуглас Сантос - 4.0. Иванович хорошо играл на угловых у чужих ворот, во втором тайме вообще переквалифицировался в игрока атаки, но его допускал ошибки в обороне, одна из которых привела к пропущенному голу. Разделить ошибку серб должен с Караваевым, который провел очень слабый матч. Его действия в голевом эпизоде не выдерживают критики, а его походы вперед по правой бровке и не вспомнить. Сантос, напротив, классно помогал на чужой половине поля - совершал проходы, подавал в штрафную, наносил удары. Ракицкий заблокировал несколько опасных ударов и в целом был хорош.
Оздоев - 3.0, Барриос - 3.5, Жирков - 4.0, Дриусси - 2.5, Шатов - 4.0, Ерохин - 4.5, Мак - б/о Дриусси традиционно больше выполнял черновую работу, но сегодня его КПД был не самым лучшим. Жирков вновь был одним из самых полезных в составе "Зенита". В первом тайме он нанес два неплохих удара в створ и активно старался ассистировать своим партнерам. Шатов и Ерохин хорошо вышли на замену и существенно усилили игру "питерцев". Александр в итоге отметился забитым голом, а Олег запомнился мощным выстрелом в крестовину. Оздоев и Барриос не имели много работы в опорной зоне. Тем не менее, колумбиец набрал хорошую статистику - 6 отборов, 2 выноса и 1 перехват.
Дзюба - 3.0, Азмун - 2.0. Нападающие "Зенита" провели плохую встречу. Дзюба был чуть лучше Азмуна. Артем заработал много угловых, сделал несколько скидок под удар и отдал голевую передачу, а также один раз попал в створ. Но, вообще говоря, оба форварда упустили много моментов, а Азмун вообще дважды в этом матче мог получить красную карточку - спасла только лояльность Вилкова.
ЦСКА
Акинфеев - 4.5. Игорь играл с легкостью и уверенностью. Не было эпизодов, когда он давал бы повод переживать болельщикам ЦСКА. Удары Жиркова, Дзюбы, Ивановича и Сантос он брал без проблем. А с точным выстрелом Ерохина справиться шансов практически не было.
Фернандес - 3.0, Дивеев - 4.0, Магнуссон - 4.5, Карпов - 3.0, Обляков - 3.5, Набабкин - 2.5, Гогуа - б/о. Нельзя не согласиться с Аршавиным и Широковым, которые признали Магнуссона лучшим игроком матча. Исландец блокировал удары, прерывал передачи, совершил 5 отборов, 9 выносов и 3 перехвата - это крутая статистика. Дивеев тоже был хорош. Несколько раз он очень своевременно выбивал мяч из-под ног соперников и не давал дойти до адресатов проникающим передачам "питерцев". Карпов действовал менее уверенно и менее успешно своих коллег по центру обороны. Тот же Дзюба не давал ему быть на высоте и вынуждал его совершать ошибки.
Набабкин не очень удачно вошел в игру. Именно он не справился с Дзюбой в эпизоде с пропущенным голом. Когда на левой бровке действовал Обляков, кажется, было спокойнее. Иван действительно неплохо играл на позиции левого защитника, да и после перевода на более привычное место в центр был в норме. Жаль, что в конце матча поддался эмоциям, начался конфликтовать и заработал необязательную желтую карточку. Фернандес не всегда оказывал достойное сопротивление Жиркову и Сантосу на своем фланге и из-за высокой загруженности сзади очень редко бегал в атаку.
Ахметов - 3.0, Бийол - 2.5, Бистрович - 3.5, Влашич - 4.0, Кучаев - 3.0. Бийол ЦСКА, без сомнения, подвел. За 3 минуты он получил две желтые карточки, которые не вызывают вопросов. На повторах видно, что Яка нарушал правила в обоих случаях. До своего удаления он классно помогал команде в борьбе на втором этаже - у него 7 выигранных верховых единоборств, что является лучшим показателем в сегодняшнем матче среди всех игроков.
Влашич изо всех сил старался сделать атаки "армейцев" опасными. На его счету 4 удара, 3 из которых были дальними и неточными, а 1 оказался голевым. Ахметов и Бистрович больше были сосредоточены на обороне. Кристиян справлялся со своей работой неплохо, хоть иногда и не успевал накрывать средние и дальние удары "Зенита". Ильзат же не сделал ни одного перехвата и не сделал ни одного отбора. Неудивительно, что Гончаренко первым заменил именно его. Кучаев имел шанс принести ЦСКА победу в самой концовке, но не смог нанести акцентированный удар по воротам Кержакова.
Чалов - 3.5. В начале матча был в центре эпизодов, связанных с нарушением правил - несколько раз оказывался на газоне и предъявлял претензии судьей за отсутствие карточек соперникам. В конце первого тайма был наиболее активен. Тогда Чалов нанес удар, который заблокировал Ракицкий, и принял участие в голевой комбинации, скинув мяч на Влашича. После перерыва характер игры оставил нападающего ЦСКА без шансов проявить себя.