Бийол подвел, Магнуссон затащил, Дзюба и Азмун сыграли слабо. Оценки матча "Зенит" - ЦСКА

Словенец удалился за 3 минуты, исландец набрал отличную статистику по отборам/выносам/перехватам, а иранец дважды мог получить прямую красную карточку.

Фото: Официальный твиттер ФК "Зенит"