Защитник "Динамо" Константин Рауш прокомментировал ничью с "Ахматом".
"Я очень рад, что подача пошла туда, куда нужно было, и что Ордец забил и сохранил это важное очко. С первого тайма не удалось показать хорошую игру, которую мы показывали с ЦСКА и "Краснодаром".
Понятно, что мы недовольны, но все же важно, что мы взяли очко с "Ахматом". Понимаю, что со стадиона не очень приятно смотреть такую игру. Но это разные соперники, с "Краснодаром" и ЦСКА мы играли в контратаку. А сегодня с первой минуты старались разыгрывать, должны были показывать свою игру, но сегодня нам это не удалось, что не очень хорошо смотрелось. Мы делали много ошибок, и мы недовольны собой.
Новый тренер большой молодец, у него есть хороший план, оптимальный к каждому сопернику. Он верит в нас. Все равно мы добились какого-то результата. Будем готовиться к следующему сопернику, как и всегда. Нужно показывать лучшую игру, чем сегодня, иначе будет очень тяжело.
Поздравили ли Шунина с 250-м матчем? Думаю, сейчас все скажем ему пару слов. Он и сам себе сделал большой подарок, здорово вытащив мяч и сохранив очко. Это был бы 100% гол. Все говорят про Ордеца, но забывают про то, как Шунин вытащил этот мяч. Было бы 0:2, и мы ничего уже не смогли бы сделать. Антон молодец", - цитирует Рауша Sport24.ru.
Рауш: все говорят про Ордеца, но забывают про то, как вытащил мяч Шунин
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