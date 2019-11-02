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Масалитин: "Зенит" подарил ЦСКА одно очко

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Зенита" (1:1) в 15-м туре Премьер-Лиги.
Фото: belpressa.ru
- Об игре:

Честно говоря, "Зенит", конечно, подарил одно очко ЦСКА. Питерцы полностью владели инициативой, которая только увеличилась после удаления в составе столичной команды. "Зенит" владел инициативой, создавал моменты, но к радости болельщиков ЦСКА питерцы их не реализовали. При таком доминировании на поле, я думаю, что хозяева поля просто подарили один балл сопернику.

- Об удалении Яки Бийола и судействе Михаила Вилкова в целом:

По двум предупреждениям словенца двух мнений быть не может, всё по уму. Но вот Азмуна должны были тоже удалять. Он и в первом тайме должен был получить очевидный "горчичник", а во втором так и вовсе красную. Причём в итоге иранец же чуть не забил в концовке, чуть не принёс победу "Зениту", хотя должен был быть удалён.

В первом тайме Азмун совершил настолько очевидный фол, что даже ВАР не нужен был: он ударил сзади оппонента, это по всем канонам жёлтая карточка. Поэтому судейство назвать хорошим нельзя. Арбитр не провалился, но ошибки были.

- Об игре ЦСКА:

Тяжело анализировать, поскольку "армейцы" играли в меньшинстве большую часть матча. После удаления Бийола - любой подход к воротам ЦСКА таил в себе опасность. Возможно, Гончаренко стоило чуть пораньше выпустить Гогуа, он головой хорошо играет и на втором этаже снимал бы больше, чем это происходило без него. В целом, думаю, игровой план команды спутало удаление.

- О турнирных перспективах ЦСКА:

Тяжело такому молодому составу играть на 3 серьёзных турнира, футболистов просто не хватает. И в этот момент очень остро сказывается короткая скамейка и отсутствие ротации состава у "армейцев". Некоторые игроки основы ещё довольно часто выпадают. Большого поля для манёвров у Гончаренко нет, хотя он и пытается что-то предпринимать. И вот сейчас Бийол пропустит ближайший тур, и это опять необходимость вносить изменения... в общем, Гончаренко не позавидуешь.

- О лучшем игроке матча:

100% это Влашич, двух мнений быть не может. Но и Акинфеева можно тоже назвать лучшим, эти 2 футболиста завоевали одно очко для ЦСКА. Магнуссон? Конечно, он не выпадал сегодня как это происходит с ним обычно, но в итоге голевую передачу Дзюба отдал именно из под исландца.


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Теги: Масалитин ЦСКА Зенит
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