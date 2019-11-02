— Удовлетворены игрой?
— Честно говоря, нет, сегодня была полностью доминация наша даже до удаления, но, к сожалению, мы свои моменты не забили, в том числе и я. Пропустили необязательный гол, несвойственный для нас. Такой гол обидный вообще, выбив от ворот, зацепились не самые большие нападающие против наших таких зубров, можно сказать. Такое бывает, надеюсь, этого не повторится, но в целом полнейшая доминация. ЦСКА, понятно, приехал играть от обороны, восемь человек в своей штрафной, у них был план не проиграть. В принципе, их можно поздравить, они действительно сражались, хорошо цеплялись впереди, но мы, скорее, потеряли очки, чем приобрели.
— Что говорили друг другу в раздевалке?
— На повышенных тонах был разговор, потому что негоже нашей команде такие мячи пропускать, еще и под занавес матча. Влашич продемонстрировал свой класс, конечно.
Sport24.ru
Дзюба: была полная доминация "Зенита" над ЦСКА
Фото: "Спорт день за днем"
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