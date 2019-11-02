Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).
— Голевую передачу отдали, много ассистируете, что в этом сезоне происходит?
— Я и в прошлом сезоне отдавал передачи, ничего не происходит, играю на команду, стараюсь. Еще бы сам свой моментик забил, когда с лету ловил. Неожиданно Магнуссон промахнулся мимо мяча, надо было принимать мяч. Это меня немножко выбило из колеи, но рад, что немножко отпахался голевой передачей. Долго выцеливал, высматривал, и Саша Ерохин классно открылся. Но все это, к сожалению, пока не приносит нам максимальных очков на фоне того, что "Локомотив" в Уфе потерял очки… Но ничего, это будет для нас уроком. Сегодня не везло, но, я надеюсь, может быть, осталось на "Лейпциг"? Будем мыслить позитивно.
Sport24.ru
Дзюба: сегодня "Зениту" не везло, но, может быть, осталось на "Лейпциг"?
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