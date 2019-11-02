Защитник "Зенита" Дуглас Сантос прокомментировал домашнюю ничью с ЦСКА (1:1).
"Ничья — неудовлетворительный результат для нас. Хотели победить. Мы играли лучше с первых минут. Много атаковали, создали много моментов. К сожалению, забили всего один раз. Сейчас надо сделать выводы, провести работу над ошибками, отдохнуть и настраиваться на следующий матч.
Соперник играл в пять защитников. И у нас были проблемы с тем, чтобы доставить мяч вперед. Но потом мы нашли свою игру, и у нас стало получаться в атаке", - цитирует Сантоса Sport24.ru.
Сантос: ничья - неудовлетворительный результат
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