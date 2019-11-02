Спортивный агент Олег Артемов рассказал о сотрудничестве с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.
"У Дзюбы сейчас агент Жорже Мендеш. Он отошел от меня после чемпионата мира. Хотя у меня было предложение для него из Китая. Предлагали зарплату 7 миллионов евро.
Причем он сделал заявление — китайцы на него обиделись. Дзюба не только от меня ушел — он от многих ушел. Дзюба считает, что все российские агенты — это зло. А европейские агенты — добро", — рассказал Артемов в эфире программы "Инсайдеры" на "Матч Премьер".
Sport24
Агент: у меня было предложение для Дзюбы из Китая, предлагали зарплату в 7 млн евро
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